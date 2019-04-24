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Bed Bath & Beyond $20 (+19,76%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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РЖД резко снизили прибыль из-за роста затрат

Чистая прибыль «Российских железных дорог» (РЖД) за 2018 год составила 35,4 млрд руб. Это в четыре раза меньше, чем в прошлом году, когда чистая прибыль составила 139,7 млрд руб. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель гендиректора госмонополии Вадим Михайлов, передает корреспондент РБК.

«Снижение чистой прибыли [произошло] в связи с ростом расходов на дизтопливо, а также индексацией зарплат», — отметил Михайлов. Он подчеркнул, что компания закладывала в прогноз рост стоимости топлива на 3–4% в 2018 году, но в итоге цены подскочили на 24,1%. В результате расходы на топливо увеличились с 98 млрд руб. в 2017 году до 122,4 млрд руб. в 2018 году.

Зарплаты были проиндексированы на 3,7%, и РЖД увеличили эту статью расходов с 792,9 млрд руб. в 2017 году до 819 млрд руб. в 2018 году (больше на 3,3%).

При этом доходы холдинга за прошедший год составили 2,4 трлн руб., что на 7,2% выше результатов годом ранее (2,2 трлн руб.). Наибольшее влияние, как указал Михайлов, оказал рост доходов от грузовых и пассажирских перевозок, а также логистических услуг. Показатель EBITDA по итогам 2018 года достиг 527 млрд руб., что на 6,4% выше показателя 2017 года (496 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA в 2018 году составила 24,7%.

Теги: РЖД, прибыль, снижение
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