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Совфед на пленарном заседании почтил память Лужкова минутой молчания

Совет Федерации начал пленарное заседание с минуты молчания, чтобы почтить память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, умершего 10 декабря. Трансляцию вел канал Совфеда в YouTube.

«Выдающийся государственный деятель, мэр Москвы, который возглавлял ее в самый сложный период, многое сделал для развития столицы и москвичей», — заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, выразив соболезнования близким Лужкова.

Она напомнила, что Лужков был членом Совета Федерации от Москвы с 1996 по 2001 год.

Депутаты Мосгордумы также начали заседание с минуты молчания в память о Лужкове.

«Уважаемые коллеги, вчера не стало бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — заявил председатель московского парламента Алексей Шапошников.

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Лужков умер на 84-м году жизни 10 декабря в Германии после операции на сердце. Свои соболезнования семье бывшего мэра Москвы передали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, нынешний мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

В пресс-службе Лужкова сообщили, что прощание и отпевание будет проходить в храме Христа Спасителя 12 декабря. Бывшего мэра похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.


 

Теги: Юрий Лужков, Мосгордума, Совфед, минута молчания
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