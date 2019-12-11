Совфед на пленарном заседании почтил память Лужкова минутой молчания

Совет Федерации начал пленарное заседание с минуты молчания, чтобы почтить память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, умершего 10 декабря. Трансляцию вел канал Совфеда в YouTube.

«Выдающийся государственный деятель, мэр Москвы, который возглавлял ее в самый сложный период, многое сделал для развития столицы и москвичей», — заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, выразив соболезнования близким Лужкова.

Она напомнила, что Лужков был членом Совета Федерации от Москвы с 1996 по 2001 год.

Депутаты Мосгордумы также начали заседание с минуты молчания в память о Лужкове.

«Уважаемые коллеги, вчера не стало бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — заявил председатель московского парламента Алексей Шапошников.