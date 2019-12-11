В Минтруде напомнили о запрете чиновникам получать и дарить подарки

Перед новогодними праздниками Министерство труда и соцзащиты направило в ведомства и государственные компании письма с напоминанием о запрете дарить и получать подарки. Об этом РБК сообщили в Минтруде.

В министерстве напомнили, что лицам, занимающим государственные и муниципальные должности, а также государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций запрещено получать подарки от их коллег и подчиненных в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

В Минтруде уточнили, что получать подарки должностные лица могут только в связи с официальными мероприятиями или служебными командировками. При этом такие подарки после получения необходимо сдавать. Отмечается, что нарушением установленных правил также является получение подарков от подчиненных во внерабочее время.

Как объясняют в министерстве, получение должностными лицами подарков от коллег и подчиненных «создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых ими решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством». В случае нарушения должностным лицом запрета на получение подарков, ему грозит наказание в виде увольнения, а если подарок будет расценен как взятка — уголовная ответственность.

В декабре прошлого года в Госдуму внесли законопроект, направленный на регулирование подарков чиновникам. Документ предполагает упразднение нормы, которая запрещает дарить госслужащим подарки дороже 3 тыс. руб. Вместо этого предлагается установить определенный перечень допустимых подарков.