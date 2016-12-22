Правительство внесло в Думу законопроект о нормах подарков для чиновников

Пакет законопроектов, направленный на регулирование подарков чиновникам, внесен в Госдуму, сообщается на сайте правительства.
Цель этих документов — сформировать единый подход к установлению запретов и ограничений, связанных с получением чиновниками вознаграждений и подарков, подчеркнули в правительстве.
Там напомнили, что по действующему законодательству должностные лица не могут получать подарки, стоимостью более 3 тыс. руб. Комиссия правительства 22 октября сообщила, что эту норму предлагается признать утратившей силу.
Вместо нее долен появиться перечень допустимых подарков. В частности, чиновникам будет разрешено принимать в дар полиграфическую продукцию, украшенную логотипом государственных органов или организаций. Кроме того, в перечень включены цветы.
Ценные подарки также войдут в список, их госорганы смогут дарить в качестве поощрения. В то же время чиновники будут обязаны сдавать подарки, полученные на протокольных и официальных мероприятиях, а также во время служебных командировок.
Глава Минтруда Максим Топилин в декабре 2017 года заявил, что подарки чиновникам — уходящая традиция. Министр добавил, что подобное не должно оплачиваться за счет государства и отметил, что в западных странах дарить госслужащим дорогие подарки давно не принято. «Я понимаю, когда 8 марта и женщинам дарят цветы, а так, мне кажется, это какие-то уходящие традиции», — сказал он.