Норму о подарках чиновникам ценой до 3 тыс. руб. предложили упразднить

Документ, который предлагает заменить норму предельной стоимости подарка чиновникам на отдельный перечень допустимых презентов, одобрен правительственной комиссией по законодательству

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который устанавливает перечень допустимых подарков для госслужащих. Сообщение размещено на сайте правительства.

В частности, документ подразумевает изменение подхода к оценке, что допустимо дарить чиновникам.

Действующее законодательство запрещает подарки дороже 3 тыс. руб. должностным лицам. «Законопроектами предлагается эту норму признать утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков», — отмечается в сообщении. Этот перечень предлагается внести в Федеральный закон «О противодействии коррупции».

Государственным служащим будет разрешено принимать в дар полиграфическую продукцию, украшенную логотипом государственных органов или организаций, допустимым считается принимать в качестве подарка цветы.

Чиновник сможет принимать и ценные подарки, если они будут вручаться от лица организации, где он работает, или вышестоящей структуры. Подарки от других госорганов, органов местного самоуправления и организаций допускаются «в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами».

В случае, если госслужащий получит подарок, не включенный в перечень допустимых, он обязан проинформировать об этом работодателя. Таккой подарок переходит в федеральную и муниципальную собственность или в собственность организации, где он работает.

В декабре 2017 года министр труда и соцзащиты Максим Топилин призвал уходить от традиции делать подарки чиновникам. «Мы исходим из того, что от этой практики нужно вообще уходить, неважно, какая это сумма. Я понимаю, когда 8-е марта и женщинам дарят цветы, а так, мне кажется, это какие-то уходящие традиции», — сказал Топилин. ​

В конце прошлого года чиновники и сотрудники госкорпораций инструктировали своих сотрудников не принимать подарочные корзины и коробки, сообщало издание The Bell. Его источники связывали запрет в том числе и с делом бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, приговоренного по обвинению в получении взятки от главы «Роснефти» к восьми годам лишения свободы.

По словам адвокатов Улюкаева, их клиент был убежден, что в сумке, которую ему передал Сечин, находится вино. Сечин также вручил Улюкаеву корзинку с колбасами, сделанными из мяса животных, которых глава «Роснефти» добыл на охоте. Корзинка и колбасы сортов «Егерские», «Южнотирольские» и «Салями медитеррано» впоследствии были уничтожены по решению суда. Как отмечала газета «Ведомости», корзинка с колбасными изделиями под собственной маркой «От Иваныча» — традиционный подарок Сечина друзьям и деловым партнерам.