Постпред при ЕС предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза

Постпред при ЕС предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза

При новом руководстве институтов Евросоюза отношения между Россией и ЕС могут получить «новое начало». Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, передает ТАСС.

«В ходе нового, начавшегося буквально 10 дней назад еэсовского институционального цикла, мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях», — считает Чижов. Он также высказал мнение, что они, учитывая уже пережитый опыт, будут «зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными».

Чижов отметил, что в настоящее время отношения России и ЕС, «безусловно, нельзя назвать нормальными». По его словам, этому в большей степени способствовали санкции, которые ЕС ввел в 2014 году и впоследствии неоднократно их расширял.

С 1 декабря приступил к работе новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Вице-президентами были назначены Франц Тиммерманс (Нидерланды), Маргарет Вестагер (Дания), Валдис Домбровскис (Латвия), Жозеп Боррель (Испания), Вера Юрова (Чехия), Маргаритис Схинас (Греция), Марош Шефчович (Словакия) и Дубравка Шуйца (Хорватия).