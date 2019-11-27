Урсула фон дер Ляйен (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Еврокомиссия в новом составе приступит к работе с 1 декабря. Предлагаемый список поддержали 461 депутат Европарламента, 157 проголосовали против и еще 89 воздержались.

Вице-президентами Еврокомиссии утверждены Франц Тиммерманс (Нидерланды), Маргарет Вестагер (Дания), Валдис Домбровскис (Латвия), Жозеп Боррель (Испания), Вера Юрова (Чехия), Маргаритис Схинас (Греция), Марош Шефчович (Словакия) и Дубравка Шуйца (Хорватия).

Бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен — первая женщина на должности главы Европейской комиссии, ее утвердили на этот пост в июле. Политик сменит 64-летнего Жан-Клода Юнкера, возглавлявшего орган с ноября 2014 года.