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Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Еврокомиссия в новом составе приступит к работе с 1 декабря. Предлагаемый список поддержали 461 депутат Европарламента, 157 проголосовали против и еще 89 воздержались.

Вице-президентами Еврокомиссии утверждены Франц Тиммерманс (Нидерланды), Маргарет Вестагер (Дания), Валдис Домбровскис (Латвия), Жозеп Боррель (Испания), Вера Юрова (Чехия), Маргаритис Схинас (Греция), Марош Шефчович (Словакия) и Дубравка Шуйца (Хорватия).

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Будущая глава Еврокомиссии посоветовала ЕС выучить «язык силы»

Бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен — первая женщина на должности главы Европейской комиссии, ее утвердили на этот пост в июле. Политик сменит 64-летнего Жан-Клода Юнкера, возглавлявшего орган с ноября 2014 года.

В начале ноября фон дер Ляйен выступила в Фонде имени Конрада Аденауэра в Берлине. В своей речи она подчеркнула, что в настоящее время одной мягкой силы недостаточно и призвала Евросоюз «наращивать мускулатуру» в политике безопасности.

Теги: Европарламент, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
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