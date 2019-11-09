Будущая глава Еврокомиссии посоветовала ЕС выучить «язык силы»

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Европе следует «наращивать мускулатуру» в вопросах безопасности, в которых она полагалась на других, а также более целенаправленно сосредоточиться на интересах ЕС

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Европе необходимо выучить «язык силы». Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен, готовящаяся в декабре вступить в должность главы Еврокомиссии. Она выступила с речью в фонде имени Конрада Аденауэра в Берлине, текст которой опубликован на сайте организации.

Будущая глава Еврокомиссии отметила, что в США придумали термин «soft power» (мягкая сила), предполагающий, по ее словам, что политическое влияние может вырасти под воздействием «силы притяжения культуры». «Но это только половина правды. Потому что одной мягкой силы сегодня уже недостаточно, если мы, европейцы, хотим утвердиться в мире. Европа также должна выучить «язык власти», — сказала фон дер Ляйен.

Она пояснила, что, с одной стороны, Евросоюзу необходимо «наращивать мускулатуру» там, где он долго полагался на других, например, в политике безопасности. С другой, добавила фон дер Ляйен, — использовать имеющуюся силы более целенаправленно, там, где речь идет о поставленных на карту интересах ЕС.

На неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что сейчас НАТО переживает «смерть мозга», а европейским странам нужно перестать рассчитывать на США и других союзников. По его словам, сейчас Европа «стоит на краю пропасти» и может перестать «контролировать свою судьбу», если не начнет рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу. Макрон посоветовал Европе «нарастить» свою оборону перед началом саммита НАТО в декабре.