Кадыров назвал Лужкова «настоящим другом» Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «настоящим другом» республики бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося в Мюнхене 10 декабря. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Юрий Михайлович был настоящим другом Чечни, помогал нашим деятелям культуры, литературы, искусства», — написал он.

По словам Кадырова, Лужков посещал Грозный «в трудные для чеченского народа годы», содействуя в строительстве учебных заведений после войны.

О смерти Лужкова, занимавшего пост столичного градоначальника с 1992 по 2010 год, стало известно утром 10 декабря. Он скончался на 84-м году жизни в немецкой клинике, куда его доставили для проведения операции на сердце.