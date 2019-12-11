Власти назвали возможную причину ДТП с автобусом в Волгоградской области

Власти назвали возможную причину ДТП с автобусом в Волгоградской области

Причиной аварии с автобусом в Волгоградской области могли стать плохие погодные условия, из-за которых водитель не справился с управлением. Об этом ТАСС сообщили в администрации Михайловского района региона.

«Предварительная причина — плохие погодные условия, водитель не справился с управлением, съехал на обочину, автобус развернуло, и он лег на бок», — сказал собеседник агентства.

В региональном главке МВД подтвердили агентству эту информацию, уточнив, что на месте ДТП туман и гололед. В ведомстве рассказали, что автобус принадлежит государственному унитарному предприятию «Волгоградавтотранс».

Авария произошла на дороге Михайловка — Елань. Рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. По данным ГУ МВД, в результате пострадали пять человек.