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Власти назвали возможную причину ДТП с автобусом в Волгоградской области

Причиной аварии с автобусом в Волгоградской области могли стать плохие погодные условия, из-за которых водитель не справился с управлением. Об этом ТАСС сообщили в администрации Михайловского района региона.

«Предварительная причина — плохие погодные условия, водитель не справился с управлением, съехал на обочину, автобус развернуло, и он лег на бок», — сказал собеседник агентства.

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В региональном главке МВД подтвердили агентству эту информацию, уточнив, что на месте ДТП туман и гололед. В ведомстве рассказали, что автобус принадлежит государственному унитарному предприятию «Волгоградавтотранс».

Авария произошла на дороге Михайловка — Елань. Рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. По данным ГУ МВД, в результате пострадали пять человек.

В начале декабря рейсовый автобус попал в аварию в Саратове. Водитель не справился с управлением и въехал в столб, сообщали в региональном управлении ГИБДД. В результате пострадали 15 человек.

Теги: Волгоградская область, ДТП, автобус
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