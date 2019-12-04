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В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

Рейсовый городской автобус попал в ДТП в Саратове, сообщили РБК в пресс-службе областного главка МВД. По словам собеседника РБК, автобус совершил наезд на препятствие в районе дома 24 по улице Орджоникидзе. Число пострадавших предварительно оценили в 11 человек.

«На месте работают сотрудники ГИБДД города Саратова, все обстоятельства выясняются», — добавил представитель главка.

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.

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«В 11:10 по улице Орджоникидзе водитель 1981 года рождения, маршрут №6, не справился с управлением и допустил наезд на столб», — рассказал представитель управления ГИБДД по Саратовской области. По его словам, детей среди пострадавших нет.

В пресс-службе ведомства также указали, что движение по улице, где произошло ДТП, уже восстановлено.

Теги: Саратов, ДТП, новости РБК
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