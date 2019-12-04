В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

Рейсовый городской автобус попал в ДТП в Саратове, сообщили РБК в пресс-службе областного главка МВД. По словам собеседника РБК, автобус совершил наезд на препятствие в районе дома 24 по улице Орджоникидзе. Число пострадавших предварительно оценили в 11 человек.

«На месте работают сотрудники ГИБДД города Саратова, все обстоятельства выясняются», — добавил представитель главка.

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.

«В 11:10 по улице Орджоникидзе водитель 1981 года рождения, маршрут №6, не справился с управлением и допустил наезд на столб», — рассказал представитель управления ГИБДД по Саратовской области. По его словам, детей среди пострадавших нет.