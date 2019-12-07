Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Ингодинский районный суд Читы отправил под домашний арест Ивана Стрельникова — организатора перевозки пассажиров в автобусе, который съехал с моста в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что предприниматель пробудет под домашним арестом до 1 февраля 2020 года.

Правоохранители задержали Стрельникова 2 декабря, а в его офисе и у него дома провели обыски. Помимо этого, обыски проходили в управлениях ГИБДД и Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю.

ДТП произошло 1 декабря. Автобус, следовавший из Сретенска в Читу, съехал с моста через реку Куэнга. В результате погибли 19 человек и еще 21 пострадал. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, после чего водитель не справился с управлением.