Помпео анонсировал заявление по сотрудничеству России и США в экономике

Помпео анонсировал заявление по сотрудничеству России и США в экономике

Глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что в ближайшем будущем будут озвучены важные заявления об экономическом сотрудничестве с Россией. Об этом он рассказал на пресс-конференции с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, что в отношении нашего экономического сотрудничества в обозримом будущем будут новые значительные сообщения», — сказал госсекретарь.

Помпео также заявил, что Соединенные Штаты надеются на продолжение роста товарооборота с Россией, несмотря на американские санкции, которые он назвал оправданными. На пресс-конференции Лавров отмечал, что при администрации президента США Дональда Трампа уровень товарооборота достиг $27 млрд, что почти на треть выше, чем при Бараке Обаме, когда он составлял $20 млрд.

10 декабря Лавров прибыл в США по приглашению Помпео. В МИД России сообщали, что министра, как ожидается, примет и президент Трамп. В предыдущий раз Лавров был с визитом в Вашингтоне в 2017 году. Тогда он также встретился с Трампом.