В МИДе сообщили о возможном приеме Трампом Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Вашингтон, как ожидается, будет принят американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил источник РБК в МИД России.

По словам собеседника РБК, обсуждаться будет «широкий круг вопросов», касающихся отношений между двумя странами, в том числе те, которые касаются их дальнейшего развития.

Ранее МИД России объявил, что Лавров 10 декабря посетит Вашингтон, где проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.

О том, что в ходе визита Лаврова в США его может принять Дональд Трамп, ранее говорил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По словам О'Брайена, в Белом доме шла подготовка к такой встрече, а среди тем, которые могут быть затронуты на этой встрече, он называл «в целом вопрос контроля над вооружениями».

В предыдущий раз Лавров встречался с Трампом в Вашингтоне в мае 2017 года.