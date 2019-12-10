Во Внуково приостановили использование электронных посадочных талонов

Московский аэропорт Внуково отложил внедрение автоматизированной системы обслуживания пассажиров с электронным талонами, говорится в поступившем в РБК заявлении воздушной гавани.

В ходе пилотного проекта, который во Внуково проводили вместе с компанией Zamar, было дано положительное заключение, а эффективность использования системы подтвердилась на всех этапах.

«Однако действующая нормативная правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов, удостоверяющих личность, и полностью перейти на автоматизированную технологию, с установкой автоматизированных турникетов», — заявили во Внуково.

В связи с этим было принято решение отложить внедрение электронной системы до тех пор, пока не изменятся действующие правила.

Пассажирам нужно будет распечатывать электронные посадочные талоны.