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Акимов предложил отказаться от отчетов за командировки бумажными билетами
По словам вице-премьера Максима Акимова, вопрос предоставления работниками электронных посадочных талонов должен быть проработан совместно с Федеральной налоговой службой
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Работники компаний должны получить возможность не предоставлять в бухгалтерию бумажные билеты на поезда и самолеты после командировок. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на встрече с участниками «Деловой России». Позицию вице-премьера передали РБК два участника встречи и подтвердил представитель Акимова.

«Невозможно себе представить транспортную компанию, которая не имела бы внутренней электронной производственной системы. Вытащить эту запись доверенным способом и подтвердить юрисдикцию документа может любой поставщик. Нужно разобраться с этим вопросом как можно скорее», — сказал он.

По словам Акимова, вопрос возможности предоставления работниками организации электронных, а не бумажных посадочных талонов на рейс и ваучеров на размещение в гостиницах должен быть также проработан совместно с Федеральной налоговой службой.

«Понятно, что это будет диалог с налоговой службой, потому что факт несения расходов доказывается только таким образом (через бумажные носители. — РБК)», — отметил вице-премьер.

Так Акимов отреагировал на просьбу снизить административную нагрузку и ввести в организациях электронный документооборот. На сегодняшний день авиакомпании уже выдают электронные посадочные талоны, однако по возвращении из командировки работник обязан предъявить в бухгалтерию своей организации бумажный талон на рейс.

В феврале Минтранс разрешил пассажирам использовать получаемые при онлайн-регистрации на рейсы электронные посадочные талоны для посадки в самолет и прохода в «стерильную» зону аэропорта. Нововведения уже появились в аэропортах Домодедово и Шереметьево.

В Минфине уточнили, что если работник летал в командировку по электронному билету, то расходы на него все равно должны подтверждаться квитанцией на бумажном носителе. В документе должна быть указана стоимость перелета. К нему должен быть прикреплен посадочный талон, подтверждающий перелет по указанному маршруту. В нем также должен быть штамп о прохождении досмотра.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Максим Акимов, посадочный талон, командировки
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