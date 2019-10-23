Акимов предложил отказаться от отчетов за командировки бумажными билетами

По словам вице-премьера Максима Акимова, вопрос предоставления работниками электронных посадочных талонов должен быть проработан совместно с Федеральной налоговой службой

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Работники компаний должны получить возможность не предоставлять в бухгалтерию бумажные билеты на поезда и самолеты после командировок. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на встрече с участниками «Деловой России». Позицию вице-премьера передали РБК два участника встречи и подтвердил представитель Акимова.

«Невозможно себе представить транспортную компанию, которая не имела бы внутренней электронной производственной системы. Вытащить эту запись доверенным способом и подтвердить юрисдикцию документа может любой поставщик. Нужно разобраться с этим вопросом как можно скорее», — сказал он.

По словам Акимова, вопрос возможности предоставления работниками организации электронных, а не бумажных посадочных талонов на рейс и ваучеров на размещение в гостиницах должен быть также проработан совместно с Федеральной налоговой службой.

«Понятно, что это будет диалог с налоговой службой, потому что факт несения расходов доказывается только таким образом (через бумажные носители. — РБК)», — отметил вице-премьер.

Так Акимов отреагировал на просьбу снизить административную нагрузку и ввести в организациях электронный документооборот. На сегодняшний день авиакомпании уже выдают электронные посадочные талоны, однако по возвращении из командировки работник обязан предъявить в бухгалтерию своей организации бумажный талон на рейс.