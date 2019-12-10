Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, основная цель законопроектов заключается в создании благоприятных условий для инвестиций и стимулирования развития российской экономики.

Законопроект в начале ноября внесло в Госдуму правительство. Его целью заявлено получение не менее 30 трлн руб. инвестиций, говорил заместитель министра финансов Андрей Иванов. Документ предусматривает трехлетний переходный период для инвесторов в случае изменения законодательства, разрешает правительству заключать инвестиционные соглашения с российскими компаниями с иностранным и государственным участием и другие меры.

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