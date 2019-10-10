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Правительство определилось с вариантом законопроекта о защите инвестиций
За основу взят законопроект Минфина. Но в итоговый вариант документа, который внесут в Думу через две недели, могут войти предложения вице-премьера Дмитрия Козака

На заседании правительства в четверг, 10 октября, рассматривался вариант законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который внес Минфин, рассказал РБК источник в аппарате правительства. Альтернативный вариант законопроекта, подготовленный вице-премьером Дмитрием Козаком (курирует промышленность), не рассматривался, добавил он.

Это подтвердили РБК в Минфине. На сайте правительства опубликовано сообщение, в котором представлено название законопроекта, одобренного на последнем заседании, — «О проекте федерального закона о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации», говорится в ответе пресс-службы министерства на запрос РБК о том, какой вариант документа будет взят за основу — Минфина или Козака.

Именно так называется законопроект Минфина. У варианта документа Козака название похожее, но немного отличается: «О поощрении и защите частной инвестиционной деятельности в Российской Федерации». Представитель Козака в четверг отказался от комментариев.

Чем отличаются законопроекты Минфина и Козака

Основной акцент законопроекта Козака — на публичности при предоставлении поддержки: госконтракты не могут быть отнесены к коммерческой тайне, исключение может быть установлено только федеральным законом. Для всех инвестпроектов, по версии вице-премьера, необходимо финансово-экономическое обоснование и наличие оценки от правительства по необходимости затрат.

В версии Минфина предусмотрен лишь аудит бизнес-плана.

Процедуру доступа к господдержке Козак также предлагает сделать публичной: победитель отбора будет определяться исходя из «наивысшего общественно полезного результата инвестиционной деятельности с использованием такой поддержки».

Расходятся Козак и Мифин в терминологии для нового регулирования: законопроект вице-премьера строится на уже устоявшихся в рамках инвестподдержки определениях. Козак ранее говорил, что в действующем законодательстве есть устоявшийся набор терминов, а новые потребуют дополнительного времени на переработку законодательства. Минфин же настаивает на введении, в частности, новых понятий, например, таких как «соглашение о защите и поддержке капиталовложений», «стабилизационная оговорка», «инвестрежим» и т.д.

По-разному Козак и Минфин видят сроки реализации и объемы поддержки. Вице-премьер предлагает установить пороговое значение инвестиций для заключения инвестсоглашения на уровне 15 млрд руб. (в версии Минфина — 10 млрд руб.); сроки реализации — до десяти лет (предложение министерства — 20 лет).

Козак также предложил закрепить принцип неизменности по отношению не только к налоговому режиму, но и к срокам строительства транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, заложенным в инвестпрограммах естественных монополий.

В законопроекте вице-премьера для всех инвесторов предусмотрены переходные периоды в случае изменения законодательства. В частности, трехлетние — для изменения ставок налогов на добычу полезных ископаемых, на прибыль организации, на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога. Для тех инвесторов, которые заключат инвестиционное соглашение в период со дня вступления закона в силу до 1 января 2024 года, переходные периоды увеличиваются в три раза.

Инициатором разработки законопроекта о защите инвестиций выступал помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, который в августе 2018 года предложил Владимиру Путину направить более 500 млрд руб. сверхдоходов крупного бизнеса на реализацию нацпроектов. После нескольких месяцев обсуждений его предложение трансформировалось в законодательные изменения, которые должны позволить привлекать частные средства на эти проекты. По оценке Минфина, реализация положений разработанного министерством законопроекта позволит привлечь от 20 трлн руб. инвестиций. Предложение, разработанное Минфином, должны были внести в Госдуму весной 2019-го, но документ вызвал разногласия в ведомствах.

Критиковал вариант Минфина и Дмитрий Козак. В частности, его не устроили избирательный подход при предоставлении господдержки и механизм индивидуальных соглашений с бизнесом (заключение соглашений в рамках индивидуального проектного режима), в которых вице-премьер видел в том числе коррупционные риски, рассказывали источники РБК. «Козак последовательно отстаивает идею непротиворечивого и прозрачного инвестрежима, поэтому по итогам многочисленных обсуждений законопроекта о СЗПК настаивает на существенных изменениях его основных положений», — говорил тогда его представитель.

Тогда сторонам не удалось договориться, но дискуссия между Минфином и Козаком по поводу этого законопроекта дошла до премьера Дмитрия Медведева. 8 октября на совещании со своими заместителями он заявил о необходимости закончить споры. «Споров много. Наверное, это естественно, поскольку все хотят внести свою лепту... Но дискуссию пора завершать, выходить на окончательное решение», — заявил он.

После заседания правительства в четверг первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов сказал, что законопроект о СЗПК, который давно ждет бизнес, будет доработан в течение двух недель и внесен в Госдуму для рассмотрения в осеннюю сессию, чтобы он вступил в силу с 2020 года. «Основная задача законопроекта: мы гарантируем стабильность и неизменность ключевых параметров законодательства, которые влияют на инвестиции и новое капиталовложение. Сегодня нужно стимулировать дополнительными мерами в первую очередь наши отечественные инвестиции», — отметил Силуанов. В документе предлагается прописать все нормы, которые влияют непосредственно на окупаемость проектов, обеспечить неприменение ухудшающих норм в течение трех лет после введения таких норм, добавил он.

На заседании правительства к законопроекту Минфина были замечания, в частности, у Козака, министра экономического развития Максима Орешкина и министра транспорта Евгения Дитриха, сказал РБК источник в аппарате правительства. Они будут обсуждаться в течение ближайших двух недель — до внесения документа в Госдуму, отметил он. Еще один источник в аппарате правительства не исключил, что в итоговый вариант документа может войти часть положений из законопроекта Козака.

Авторы: Тимофей Дзядко, Юлия Старостина, Наталья Галимова
Теги: Антон Силуанов, Дмитрий Козак
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Минфин заявил о готовности отложить ужесточение налогообложения богатых
Экономика
Законопроект о защите инвестиций будут обсуждать еще две недели
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