Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций, сообщил замминистра финансов Андрей Иванов. В документе предусмотрен трехлетний переходный период для всех инвестпроектов при изменении законодательства

Андрей Иванов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Правительство внесло в Госдуму итоговую версию законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), вызвавшего многочисленные споры. Об этом журналистам рассказал заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает корреспондент РБК. На сайте Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы этот документ пока не появился.

Цель законопроекта — получить инвестиции в экономику России в размере не менее 30 трлн руб., сказал Иванов. Итоговая версия законопроекта предусматривает трехлетний переходный период для инвесторов в случае изменения законодательства. На включении этого положения настаивал вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует в правительстве промышленность. Представитель Козака отказался комментировать законопроект.

«Мы планируем заключать 100–150 соглашений о защите капиталовложений ежегодно на 7–10 трлн руб. Заключать соглашения инвесторы могут с уполномоченным от Российской Федерации или ее субъекта лицом вплоть до 2030 года», — сказал Иванов. Проекты, начатые в 2019 году, считаются новыми и имеют право на господдержку, добавил он.

Все соглашения будут заключаться по заявительному принципу, отбора проектов не предусмотрено, отметил замминистра. Аудит предполагается проводить лишь для проектов, претендующих на не менее 1,5 млрд руб. господдержки. Но аудиторское заключение не повлияет на принятие решений, подчеркнул он.

Для проектов в социальной сфере с инвестициями от 200 млн руб., в цифровой — от 1,5 млрд руб. предусмотрена стабилизация в налоговой и регуляторной сферах с обязанностью государства возместить ущерб в случае появления изменений в законодательстве. Для проектов с инвестициями от 10 млрд руб. предусмотрены индивидуальные условия по стабилизации законодательства — по вывозным таможенным пошлинам, формулам тарифов естественных монополий в рамках связанных соглашений и неналоговым сборам. «С десятками инвесторов мы уже вступили в переговоры: это проекты по нефтегазохимии, добыче редкоземельных металлов, меди», — перечислил Иванов.