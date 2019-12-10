Путин указал на необходимость постепенного отказа от пластиковой посуды

Производство пластиковой посуды нужно сокращать, однако этот процесс должен быть постепенным, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека, передает «РИА Новости».

«Это просто горящая тема. Но и действовать надо аккуратно, чтобы не нанести ущерба промышленности. Но действовать нужно обязательно. По пищевым отходам точно», — сказал Путин.

В мае глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что министерство разрабатывает запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. В июньском интервью РБК он рассказал, что в ведомстве создали комиссии и рабочие группы, которые будут просчитывать варианты воплощения этой идеи.

Министр выступил за постепенное замещение такой посуды менее вредной для экологии. «Можно постепенно, например по 10% в год, вводить какие-либо ограничения», — сказал он.