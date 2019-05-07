Глава Минприроды сообщил о планах ограничить продажу пластиковой посуды

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин рассказал, что ведомство готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды.

«Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — сообщил он «РИА Новости».

Кобылкин добавил, что многие крупные торговые сети поддерживают инициативу ведомства.

В середине апреля депутат Госдумы Василий Власов предложил с 2025 года запретить полиэтиленовые пакеты из-за вреда окружающей среде.