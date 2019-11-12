«Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик

«Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте организации.

В тексте документа отмечается, что с учетом стратегии развития химического и нефтехимического комплекса в России на период до 2030 года к концу этого периода показатель потребления изделий из пластика возрастет почти в три раза и составит 89,2 кг на человека. В связи с этим организация представила ряд мер по снижению масштабов пластикового загрязнения.

Так, в «Гринпис России» предложили Минприроды ввести запрет на оборот «одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, тары и/или упаковки немедицинского назначения». Как следует из письма, речь идет о пластиковых пакетах, контейнерах и посуде (включая чашки, стаканчики и крышки от них, а также столовые приборы), ватных палочках на пластиковой основе и влажных салфетках, мешалках и трубочках для напитков, а также пластиковых палочках для конфет и воздушных шаров.

РБК направил запрос в Минприроды России.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью РБК допускал возможность постепенного введения ограничений «например, по 10% в год». Вместе с тем, по словам министра, необходимо предлагать меры по плавному замещению пластика.