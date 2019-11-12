Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 63,85 (-0,06) Quote, 14:07
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,05) Quote, 14:07
Глава Рособрнадзора допустил отмену школьных экзаменов Общество, 16:17 Что ищут иностранные компании на российском банковском рынке Партнерский материал, 16:15 6 подводных камней в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 16:12 Халяльные проверки и паспорта для коров: главное в сельском хозяйстве Pro, 16:10 В Лениградской области произошел пожар на складе с покрышками у ТЭЦ Общество, 16:06 На Украине открыли дело о расизме после матча «Шахтера» с «Динамо» Спорт, 15:53 МИД ответил на сообщения о «скрывшейся в посольстве» в Кувейте россиянке Общество, 15:51 Google решил создать медицинский поисковик. Чем это обернется для акций? Quote, 15:43 Испытать русский дзен: 4 места для ритрита РБК и Mercedes-Benz, 15:42 «Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик Общество, 15:39 «Аэрофлот» лишил хозяина толстого кота 400 тыс. бонусных миль Общество, 15:38 Как создать комфортную торговую среду внутри жилого комплекса Недвижимость, 15:28 В Белоруссии назвали дату прибытия купленных у России Су-30СМ Технологии и медиа, 15:17 От Лермонтова до Лигалайза: рэп как литературный жанр РБК и Билайн, 15:13
Общество ,  
0 
«Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик

«Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте организации.

В тексте документа отмечается, что с учетом стратегии развития химического и нефтехимического комплекса в России на период до 2030 года к концу этого периода показатель потребления изделий из пластика возрастет почти в три раза и составит 89,2 кг на человека. В связи с этим организация представила ряд мер по снижению масштабов пластикового загрязнения.

Так, в «Гринпис России» предложили Минприроды ввести запрет на оборот «одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, тары и/или упаковки немедицинского назначения». Как следует из письма, речь идет о пластиковых пакетах, контейнерах и посуде (включая чашки, стаканчики и крышки от них, а также столовые приборы), ватных палочках на пластиковой основе и влажных салфетках, мешалках и трубочках для напитков, а также пластиковых палочках для конфет и воздушных шаров.

РБК направил запрос в Минприроды России.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью РБК допускал возможность постепенного введения ограничений «например, по 10% в год». Вместе с тем, по словам министра, необходимо предлагать меры по плавному замещению пластика.

В октябре СМИ узнали, что Роспотребнадзор готовит законопроект, предполагающий поэтапное сокращение производства пластиковых пакетов, вплоть до полного их запрета. В «Гринпис России» тогда инициативу ведомства назвали недостаточной.

Теги: Гринпис, Минприроды
Материалы по теме
Greenpeace попросила Шойгу помочь вывезти белух из «китовой тюрьмы»
Общество
В «Гринпис Россия» сочли недостаточным запрет пластиковых пакетов
Общество
СМИ узнали о планах Роспотребнадзора запретить пластиковые пакеты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter