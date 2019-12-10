Песков объяснил формулировку «оккупированные территории» на переговорах

В Кремле считают рабочей ситуацию, при которой на переговорах в «нормандском формате» для описания непризнанных республик Донбасса используется формулировка «оккупированные территории». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, российская делегация и президент Владимир Путин ходе в переговоров постоянно «делали оговорку» про то, что не согласны с таким определением.

«Все четко подчеркивали несогласие с той или иной формулировкой. Путин не согласен с этой формулировкой, но она используется. Это рабочая ситуация на переговорах», — сказал Песков.

Встреча в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии прошла в Париже 9 декабря. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта в Донбассе. По итогам встречи стороны договорились о сохранении минских соглашений в качестве базиса урегулирования, а также условились о разведении сил еще в трех пунктах в Донбассе и полном прекращении огня до конца 2019 года. Зеленский охарактеризовал итоги встречи как «ничью».