Зеленский назвал ничьей итоги переговоров в «нормандском формате»

Переговоры в «нормандском формате» с участием Украины, России, Германии и Франции завершились условной «ничьей», заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.

«Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что «ничья», — заявил он.

Ранее в Париже завершилась встреча «нормандской четверки» по вопросу урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Результатом саммита стал принятый документ о разведении сил в новых пунктах Донбасса к концу марта 2020 года, о совершенствовании наблюдения прекращения режима огня в регионе и продлении его особого статуса. Киев и Москва также договорились об обмене заключенными до конца декабря. После встречи украинский президент поделился своими политическими принципами, среди которых назвал «невозможность федерализации Украины», ее суверенитет и отсутствие компромиссов по решению конфликта «за счет уступки территории».