Лещенко назвал Лужкова устремленным в будущее человеком

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко сообщил в разговоре с РБК, что экс-мэр Москвы, Юрий Лужков, который умер в возрасте 83 лет, «заложил очень хороший фундамент» для развития Москвы.

«Он очень много сделал для нашего Отечества и особенно для Москвы», — сказал Лещенко. По его словам, он начал восстанавливать столицу «в самый сложный период» и был «своеобразным мотором». «Он был на виду и к нему подтягивались люди», — пояснил Лещенко, отметив, что Лужков обладал «недюжинной энергией» и был профессионалом».

«Умел дружить, был очень открытым, честным человеком. Был заточен только на то, чтобы созидать. Человек, устремленный в будущее», — заключил Лещенко.

О смерти Лужкова стало известно ранее 10 декабря. Он руководил столицей в течение 18 лет, с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. В мэрии Москвы сообщили, что экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище.