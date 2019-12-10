Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе после новогодних праздников

В первой рабочей неделе 2020 года будет всего два рабочих дня, поскольку 9 и 10 января выпадают на четверг и пятницу соответственно. Об этом заявили в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.

Новогодние каникулы пройдут с 1 по 8 января, напомнили в ведомстве.

В соответствии с производственным календарем на текущей и следующий годы предстоящие новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, а 31 декабря будет рабочим днем, но его продолжительность сократят на один час.

Таким образом, последняя неделя 2019 года также будет двухдневной, поскольку 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник соответственно.