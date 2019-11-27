Роструд напомнил о предстоящих двух коротких рабочих неделях

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Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут двухдневными. Это следует из производственных календарей, утвержденных правительством на текущий и следующий годы.

Согласно документам 31 декабря будет рабочим предпраздничным днем, однако его продолжительность сократится на один час. Затем россияне будут отдыхать с 1 по 8 января.

После праздников граждане России выйдут на работу в четверг и пятницу, 9 и 10 января, после чего наступят выходные.

В Роструде отмечали, что работодатель может сделать 31 декабря выходным днем по собственной инициативе. Замглавы ведомства Иван Шкловец рассказал, что для этого можно издать распоряжение о выходном дне, но работодателю нужно подумать о его оплате.