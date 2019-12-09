В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии. Об этом сообщает RNZ со ссылкой на заявление полиции.

Как сообщили в полиции, с острова удалось эвакуировать 23 человека, включая пятерых погибших. При этом еще около 27 человек, согласно оценкам, все еще остаются на острове.

Как сообщает TV One, 18 человек из тех, кого удалось эвакуировать с острова, получили травмы, у некоторых наблюдались сильные ожоги. По данным радиостанции RNZ, извержение вулкана произошло в 14:11 по местному времени (01:11 мск). На момент его начала, по оценке полиции, на острове находились около 50 туристов.

Уайт-Айленд расположен примерно в 50 км от побережья Новой Зеландии. Это вулканический остров, который проявляет активность, ежегодно его посещают тысячи туристов. В этот раз он выбросил столб пепла высотой более 3,6 км.