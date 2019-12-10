Суд оштрафовал на 100 тыс. руб. охранявший колледж в Благовещенске ЧОП

Частное охранное предприятие «Сириус-А», которое занималось охраной колледжа в Благовещенске. где произошла стрельба, оштрафовано на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Региональная прокуратура установила, что охранник колледжа не имел удостоверения и никогда его не получал. Сотрудник ЧОПа пропустил в учебное заведение студента с ружьем, чем грубо нарушил требования лицензии.

В надзорном ведомстве требовали максимальное наказание для ЧОПа — 200-тысячный штраф или приостановку деятельности на три месяца. В итоге судья назначил менее строгое наказание по ч. 4 ст. 14.1 КоАП

Адвокат Андрей Иванов, представляющий интересы охранного предприятия, предоставил суду документы, подтверждающие, что сотрудник проходил обучение в образовательном центре «Бастион», в результате чего ему была присвоена необходимая квалификация.