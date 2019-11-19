В Приамурье проверят владельцев оружия среди студентов

Сотрудники правоохранительных органов проверят владельцев оружия из числа учащихся в средних и высших учебных заведениях после стрельбы в одном из колледжей Благовещенска. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

Власти региона также обсуждают передачу охраны образовательных учреждений от частных охранных организаций (ЧОП) сотрудникам Росгвардии.

В региональном правительстве считают, что, кроме мер по усилению охраны и установки металлодетекторов в учебных заведениях, преподавателям важно налаживать контакт с учащимися. Для того, чтобы устанавливать доверительные отношения со студентами и своевременно выявлять проблемы в коллективах, глава Приамурья Василий Орлов поручил внедрить систему тьюторства.

Стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ Благовещенска произошла 14 ноября. Ее устроил 19-летний учащийся колледжа. Студент стрелял из зарегистрированного на него оружия, в результате его действий один человек погиб и пятеро пострадали. После этого стрелок покончил с собой.

Правоохранительные органы после инцидента возбудили несколько уголовных дел, в том числе в отношении руководства учебного заведения и предприятия «Сириус-А», которое охраняло колледж.