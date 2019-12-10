Зеленский сообщил о судьбе закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после саммита «нормандской четверки» в Париже, передает корреспондент РБК.

По его словам, закон продолжит действовать как временный. «Я думаю, надо продолжать (действие закона — РБК). Этот законопроект мы не должны согласовать с Трехсторонней контактной группой, где нам потом могут выкручивать руки. А этот закон уже есть, мы его продолжаем, на год», — сказал Зеленский.

Также украинский лидер сообщил, что разведение войск в Донбассе может занять от шести до восьми лет. «За шесть месяцев мы развели [войска] в трех точках. Если вы посчитаете 409 километров линии соприкосновения, то такими темпами будем разводить 20 лет», — заявил президент.

Он считает, что если разводить силы на больших участках и делать это быстрее, то можно управиться в течение шести-восьми лет. При этом речь в ближайшее время идет не о каких-то стратегических точках вроде Дебальцево, а об участках, важных для местных жителей.