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Зеленский сообщил о судьбе закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после саммита «нормандской четверки» в Париже, передает корреспондент РБК.

По его словам, закон продолжит действовать как временный. «Я думаю, надо продолжать (действие закона — РБК). Этот законопроект мы не должны согласовать с Трехсторонней контактной группой, где нам потом могут выкручивать руки. А этот закон уже есть, мы его продолжаем, на год», — сказал Зеленский.

Также украинский лидер сообщил, что разведение войск в Донбассе может занять от шести до восьми лет. «За шесть месяцев мы развели [войска] в трех точках. Если вы посчитаете 409 километров линии соприкосновения, то такими темпами будем разводить 20 лет», — заявил президент.

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Итоги первого с Зеленским саммита в «нормандском формате». Главное

Он считает, что если разводить силы на больших участках и делать это быстрее, то можно управиться в течение шести-восьми лет. При этом речь в ближайшее время идет не о каких-то стратегических точках вроде Дебальцево, а об участках, важных для местных жителей.

Зеленский сообщил, что поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку подготовить список таких важных в гуманитарном смысле участков, чтобы их можно было согласовать на Трехсторонней контактной группе в Минске до марта 2020 года.

Действие нынешнего закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» прекращается 31 декабря 2019 года. Документ предусматривает введение особого статуса в Донбассе после окончательного вывода войск и проведения на неподконтрольных Киеву территориях выборов.

Фотогалерея 
Саммит в «нормандском формате» в Париже. Фоторепортаж

10 декабря в Париже завершился саммит «нормандской четверки», по итогам которого Россия, Украина, Франция и Германия приняли коммюнике. В нем сказано о разведении войск еще на трех участках линии соприкосновения в Донбассе, усилении контроля «режима тишины» в регионе и следовании ранее принятым «минским соглашениям».

Теги: Донбасс, Украина, Владимир Зеленский
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