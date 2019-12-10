Украинская оппозиция заявила об отсутствии повода для нового майдана

Поводов для того, чтобы собирать новый Майдан нет. Об этом в беседе с корреспондентом РБК заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, комментируя итоги саммита «нормандской четверки» в Париже.

Гончаренко представляет партию «Европейская Солидарность», лидером которой является экс-президент страны Петр Порошенко. Накануне саммита 8 декабря партия стала одним из организаторов оппозиционной акции «Красные линии» в Киеве.

В ходе акции, которая собрала на майдане Независимости несколько тысяч человек, протестующие требовали от президента Владимира Зеленского не идти на уступки во время переговоров в Париже.

Во время митинга бывшего главу государства Порошенко забросали яйцами. Инцидент произошел в момент исполнения гимна. В стоящего на сцене экс-президента неизвестный бросил несколько яиц, одно из которых попало в супругу политика.