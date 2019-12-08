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Порошенко забросали яйцами во время митинга в Киеве

Экс-президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время митинга «Красных линий» в Киеве, прошедшего накануне саммита «нормандской четверки» в Париже. Соответствующее видео было опубликовано на News Front.

Неизвестный бросил яйца в бывшего президента после исполнения гимна Украины на сцене. Одно из низ попало в жену политика.

8 декабря в Киеве прошла акция оппозиции, которая потребовала от действующего президента Владимира Зеленского не переходить «красные линии» на предстоящем саммите «нормандской четверки». Митинг был организован партиями «Европейская солидарность» (глава — Петр Порошенко), «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) и «Голос» (Святослав Вакарчук).

Во время своего выступления Петр Порошенко обратился с предостережением к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и президенту Украины Владимиру Зеленскому делать «любые уступки Путину».
 

Теги: Петр Порошенко, митинг, Украина
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