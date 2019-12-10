Госдума рассмотрит законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам

Законопроект, который приравнивает вейпы к сигаретам, депутаты рассмотрят в первом чтении во вторник, 10 декабря, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает «Дума ТВ».

«Вы знаете, что способы нагрева и доставки табака все больше и больше расширяются, мы не успеваем за этой практикой. Но, видимо, ко второму чтению определенные новые виды нагрева табака также будут приравнены к сигаретам», — сказал он. Речь будет идти именно о запрете: вейпы и электронные кальяны вредят здоровью так же, как и сигареты, поэтому на них необходимо ввести аналогичные ограничения, добавил Исаев.

Ранее поправки в закон о курении и КоАП в Госдуме должны были рассмотреть 3 декабря.

В начале октября в Минздраве допустили запрет вейпов «в отдаленной перспективе» — в том случае, если будут собраны доказательства их смертельной опасности. Позднее комитет Госдумы отклонил поправки, приравнивающие вейпы к сигаретам. Согласно опросу ВЦИОМа, в случае принятия ограничения 13% россиян могут вернуться к обычным сигаретам, а более половины потребителей электронных сигарет не откажутся от них.