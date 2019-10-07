В Минздраве допустили запрет вейпов «в отдаленной перспективе»

Через два-три года в России могут запретить вейпы, если будут собраны доказательства того, что они могут становиться причиной смерти. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексея Киселева-Романова.

«Я думаю, что в отдаленной перспективе — да (возможно). Но отдаленная перспектива — это два-три года», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, для этого нужно будет доказать, что причиной смертей в США были действительно вейпы. В конце сентября Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США отчитался о более чем 1 тыс. человек заболевших из-за вейпинга. Из них 15 человек умерли, констатировали в Вашингтоне.

В целом Минздрав России считает необходимым приравнять вейпы к обычным сигаретам и принять соответствующий закон, который ограничит их распространение, а также употребление в общественных местах. У ведомства уже есть проект антитабачной концепции, которая нацелена на снижение уровня потребления табака до 21% до 2035 года.