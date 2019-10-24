Комитет Госдумы отклонил приравнивающие вейпы к сигаретам поправки

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате отклонить изменения к законопроекту, приравнивающие к табачным изделиям электронные сигареты, курительные смеси и вейпы, сообщает ТАСС.

Поправку предлагали внести во втором чтении в законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Авторами поправок стали зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и депутат Сергей Боярский. После отклонения поправки комитетом Неверов заявил журналистам о намерении вынести ее на отдельное голосование Госдумы и настаивать на ее принятии.

Как следует из текста поправки, авторы предлагали законодательно определить термин «курение бестабачных курительных изделий» и распространить на них ограничения, которые действуют в отношении сигарет.

При этом комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект закона о возвращении курилок в аэропорты.