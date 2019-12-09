Роспотребнадзор предупредил о рассылающих от его имени штрафы мошенниках

В России обнаружили новый способ мошенничества: граждане получают по почте поддельные административные штрафы якобы от органов Роспотребнадзора, говорится в сообщении ведомства.

Однако реквизиты для оплаты в них принадлежат мошенникам. В связи с этим в Роспотребнадзоре порекомендовали проверять счет получателя штрафа и напомнили, что им может быть только местный орган Казначейства России, а значит, адресатом платежа не может значиться юрлицо. В случае сомнений в полученном документе в ведомстве посоветовали обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора.

Ранее Роструд сообщил о новом виде мошенничества с поддельными квитанциями от несуществующих трудовых инспекторов. Они, по информации ведомства, уведомляют организацию о найденных «нарушениях», после чего предлагают заплатить штраф, указывая собственные реквизиты.