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Роспотребнадзор предупредил о рассылающих от его имени штрафы мошенниках

В России обнаружили новый способ мошенничества: граждане получают по почте поддельные административные штрафы якобы от органов Роспотребнадзора, говорится в сообщении ведомства.

Однако реквизиты для оплаты в них принадлежат мошенникам. В связи с этим в Роспотребнадзоре порекомендовали проверять счет получателя штрафа и напомнили, что им может быть только местный орган Казначейства России, а значит, адресатом платежа не может значиться юрлицо. В случае сомнений в полученном документе в ведомстве посоветовали обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора.

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Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

Ранее Роструд сообщил о новом виде мошенничества с поддельными квитанциями от несуществующих трудовых инспекторов. Они, по информации ведомства, уведомляют организацию о найденных «нарушениях», после чего предлагают заплатить штраф, указывая собственные реквизиты.

Теги: Роспотребнадзор, мошенничество
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