Саммит в «нормандском формате» прервался

Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» в Париже прервались более чем через два часа после начала, передает корреспондент РБК.

Встреча в Елисейском дворце с участием президентов России, Франции, Украины и канцлера ФРГ стартовала в 17:20 по местному времени (19:20 мск). В переговорах также принимали участие члены делегаций этих стран.

Незадолго до перерыва замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко говорил, что саммит продлится еще «несколько часов». Источник РБК ранее говорил, что ожидаемая длительность встречи — 2 часа 45 минут.

Во время паузы в многосторонних переговорах, предметом которых является урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, стартовали отдельные переговоры между лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.