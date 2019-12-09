Путин и Зеленский пожали руки перед саммитом в «нормандском формате»

Путин и Зеленский пожали руки перед саммитом в «нормандском формате»

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский успели поздороваться и обменяться рукопожатием во время встречи в Париже, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Полноценная встреча лидеров состоится до пресс-конференции, которая подведет итоги саммита в «нормандском формате», сообщил источник РБК, знакомый с ходом саммита. Аналогичную информацию опубликовал «Интерфакс» со ссылкой на Пескова. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Путин и Зеленский встретятся после заключительной встречи с журналистами.

До начала саммита Путин также провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» — первая с 2016 года. Проведение саммита в этом формате неоднократно переносилось из-за срыва договоренностей и обострения ситуации в Донбассе.

До окончательного утверждения даты саммита в Донбассе сторонам пришлось договориться о разведении войск в нескольких местах линии соприкосновения, а Украине — утвердить формулу Штайнмайера, определяющую порядок проведения местных выборов в Донбассе.