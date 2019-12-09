Путин встретился с Макроном и Меркель перед «нормандским саммитом»

Путин встретился с Макроном и Меркель перед «нормандским саммитом»

В Париже президент России Владимир Путин перед началом саммита в «нормандском формате» встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС. Кроме того, перед этим Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, их встреча прошла в Зале послов в Елисейском дворце.

Лидеры беседуют в формате тет-а-тет. Позже к ним должны присоединиться члены делегаций. Затем Путин впервые проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Зеленским. В то время когда Путин беседовал с Меркель, Макрон провел двустороннюю встречу с Зеленским.

Кроме того, ожидается, что позднее состоится личная встреча Путина с Зеленским.

9 декабря в Париже проходит встреча лидеров «нормандской четверки» (Франция, Германия, Украина и Россия). Участники встречи намерены обсудить тему вооруженного конфликта в Донбассе.