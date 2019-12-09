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Меркель, Зеленский и Путин приехали в Елисейский дворец к Макрону

В Елисейский дворец на встречу «в нормандском формате» прибыли все участники саммита — президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент РБК.

При входе в Елисейский дворец их встречал президент Франции Эмманюэль Макрон. Как уточняет корреспондент РБК, первой к входу во дворец прибыла Меркель, за ней приехал Зеленский, затем — Путин.

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В Париже 9 декабря соберется «нормандская четверка». Что важно знать

Странами «нормандской четверки» называют Германию, Россию, Францию и Украину. Формат четырехсторонних переговоров был создан для обсуждения путей урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. Последний раз встреча на высшем уровне в «нормандском формате» проходила в 2016 году.

На 9 декабря в Париже запланирован также ряд двусторонних встреч между президентами, в том числе первая личная встреча Путина и Зеленского.

Теги: Елисейский дворец, саммит, «нормандский формат»
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