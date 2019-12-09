В Белом доме заявили о работе над организацией встречи Трампа и Лаврова

Администрация президента США Дональда Трампа работает над вопросом организации встречи американского лидера и главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает телеканал CBS.

«Полагаю, есть вероятность, что это произойдет. Мы работаем над этим», — заявил О'Брайен. Отвечая на вопрос о цели встречи, он отметил, что речь идет о принципе взаимности. Так, О'Брайен напомнил, что президент России Владимир Путин встречался с государственным секретарем США Майком Помпео, когда тот прилетал в Сочи на переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. При этом советник по национальной безопасности отметил, что в Белом доме также «прорабатываются другие варианты».

По его словам, если встреча состоится, Трамп и Лавров обсудят на ней «в целом вопрос контроля над вооружениями».

Ранее в российском МИДе сообщили, что Лавров может посетить США 10 декабря этого года. В ведомстве уточнили, что визит находится в «активной проработке». В Вашингтоне Лавров должен встретиться с госсекретарем США Майком Помпео. Помимо этого, как правило, российского министра иностранных дел во время его визита принимает у себя президент США. В последний раз Лавров был в США в 2017 году. Тогда глава российского дипломатического ведомства встретился с Дональдом Трампом, а также занимавшим на тот момент должность главы Госдепа США Рексом Тиллерсоном.