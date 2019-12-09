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МИД анонсировал встречу Лаврова с Помпео в Вашингтоне 10 декабря

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Майком Помпео 10 декабря. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Встреча состоится в Вашингтоне. В сообщении уточняется, что представители стран «обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений».

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Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен допустил, что глава российского внешнеполитического ведомства может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. По словам О'Брайена, в случае если встреча состоится, Лавров и Трамп обсудят «в целом вопрос контроля над вооружениями».

В МИДе сообщали, что Лавров может посетить США 10 декабря этого года, уточнив, что визит российского министра находится в «активной проработке».

Последний раз глава внешнеполитического ведомства был в США в 2017 году. Тогда Лавров встретился с Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном, на тот момент занимавшим пост главы Госдепа США.

Теги: США, Госдепартамент США, Сергей Лавров, Майк Помпео
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