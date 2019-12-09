МИД анонсировал встречу Лаврова с Помпео в Вашингтоне 10 декабря

МИД анонсировал встречу Лаврова с Помпео в Вашингтоне 10 декабря

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Майком Помпео 10 декабря. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Встреча состоится в Вашингтоне. В сообщении уточняется, что представители стран «обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен допустил, что глава российского внешнеполитического ведомства может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. По словам О'Брайена, в случае если встреча состоится, Лавров и Трамп обсудят «в целом вопрос контроля над вооружениями».

В МИДе сообщали, что Лавров может посетить США 10 декабря этого года, уточнив, что визит российского министра находится в «активной проработке».