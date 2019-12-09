Число погибших при пожаре в колледже Одессы выросло до 12

Число погибших при пожаре в колледже Одессы выросло до 12

Число погибших в результате пожара в Одесском государственном колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 12. Об этом информирует Госслужба Украины по ЧС. Накануне сообщалось о десяти погибших.

По данным спасателей, всего при пожаре пострадали 30 человек, девять остаются в больницах. Тела еще двоих человек обнаружили во время разбора завалов в ночь на 9 декабря.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В ходе пожара были эвакуированы 40 человек.