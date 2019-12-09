Биофонд РВК продал долю в проекте по развитию технологий стерилизации

Биофонд РВК продал свою долю в 35% капитала ООО «Межрегиональный центр стерилизационных технологий «Акцентр» соинвестору проекта — группе компаний «Рюрик». Сумма сделки не раскрывается, однако в РВК заверили, что она была выгодной для их фонда, инвестировавшего в развитие «Акцентра» свыше 85 млн руб.

«Мы поддержали проект на его самой ранней и рисковой стадии развития и не ошиблись. Свою задачу, как венчурного инвестора, считаем выполненной: бизнес устойчив, созданы технология и продукт, сформирована эффективная команда, началось активное масштабирование, проект вышел на операционную прибыльность», — прокомментировал сделку Михаил Федотов, директор дочерних фондов РВК.

«Акцентр» с 2017 года предоставляет услуги электронно-лучевой стерилизации, используемой в медицине, сельском хозяйстве (борьба с вредителями), производстве продуктов питания (продление сроков их годности) и т.д. Кроме того, ионизирующее излучение используется для модификации и улучшения свойств продуктов на основе полимерных материалов в том числе электротехнических изделий, термоусаживающих изоляционных изделий и автомобильной шумоизоляции.

В 2018 году «Акцентр» вышел на промышленный режим работы и сейчас текущая его загрузка превышает 90%. В планах компании создание сети центров стерилизации, в том числе в Северо-Западном и Центральном федеральных округах России.