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Биофонд РВК продал долю в проекте по развитию технологий стерилизации

Биофонд РВК продал свою долю в 35% капитала ООО «Межрегиональный центр стерилизационных технологий «Акцентр» соинвестору проекта — группе компаний «Рюрик». Сумма сделки не раскрывается, однако в РВК заверили, что она была выгодной для их фонда, инвестировавшего в развитие «Акцентра» свыше 85 млн руб.

«Мы поддержали проект на его самой ранней и рисковой стадии развития и не ошиблись. Свою задачу, как венчурного инвестора, считаем выполненной: бизнес устойчив, созданы технология и продукт, сформирована эффективная команда, началось активное масштабирование, проект вышел на операционную прибыльность», — прокомментировал сделку Михаил Федотов, директор дочерних фондов РВК.

Бизнес
Сооснователь «Спортмастера» купил долю в стартапе у фонда РВК

«Акцентр» с 2017 года предоставляет услуги электронно-лучевой стерилизации, используемой в медицине, сельском хозяйстве (борьба с вредителями), производстве продуктов питания (продление сроков их годности) и т.д. Кроме того, ионизирующее излучение используется для модификации и улучшения свойств продуктов на основе полимерных материалов в том числе электротехнических изделий, термоусаживающих изоляционных изделий и автомобильной шумоизоляции.

В 2018 году «Акцентр» вышел на промышленный режим работы и сейчас текущая его загрузка превышает 90%. В планах компании создание сети центров стерилизации, в том числе в Северо-Западном и Центральном федеральных округах России.

Технологии и медиа
Госструктуры увеличили присутствие на венчурном рынке в 2018 году

АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК») — государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка Российской Федерации, который оказывает поддержку организациям, разрабатывающим и внедряющим отечественные технологии для создания и производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.

По данным РВК, в 2018 году частные инвесторы, корпорации и венчурные фонды из России инвестировали более $350 млн. Согласно исследованию аналитической платформы для принятия инвестиционных решений Dsight, проведенному совместно с EY, в 2018 году объем российского рынка венчурных инвестиций вырос на 52%, до $714,7 млн. Одной из причин этого называют поручение президента России Владимира Путина в 2017 году крупнейшим госкорпорациям создавать венчурные фонды. По подсчетам экспертов, в 2018 году доля инвестиций от госфондов в общем объеме выросла с 0,33 до 4,7%. Государство вкладывает средства в венчурный рынок как через частные, так и через фонды, созданные госструктурами.

Теги: РВК, венчурные инвестиции
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