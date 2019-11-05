Сооснователь «Спортмастера» купил долю в стартапе у фонда РВК

Биофонд Российской венчурной компании (РВК) продал 50-процентную долю в компании «ИстАгро Дон». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Покупателем выступила компания «Тендеркон», которая аффилирована с инвестором Дмитрием Дойхеным, одним из основателей компании «Спортмастер». Сумма сделки не раскрывается. Компания осуществляет разработку строительных проектов, а также строительство жилых и нежилых зданий, инженерных коммуникаций, коммунальных объектов.
«ИстАгро Дон» занимается строительством в Липецкой области завода по переработке топинамбура и получению на его основе сиропа, обогащенного инулином.
«В результате сделки проект получил стратегического инвестора и новые перспективы развития», — прокомментировал продажу директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов.
По его словам, строительство завода «ИстАгро Дон» будет способствовать созданию в России новых компетенций в области агротехнологий, а также удовлетворению спроса на продукты, содержащие инулин, который ранее закрывался компаниями-импортерами.