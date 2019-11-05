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Сооснователь «Спортмастера» купил долю в стартапе у фонда РВК
PBK продал 50% «ИстАгро Дона», производящего сироп из топинамбура, строительной компании «Тендеркон», связанной с сооснователем «Спортмастра» Дмитрием Дойхеным

Биофонд Российской венчурной компании (РВК) продал 50-процентную долю в компании «ИстАгро Дон». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Покупателем выступила компания «Тендеркон», которая аффилирована с инвестором Дмитрием Дойхеным, одним из основателей компании «Спортмастер». Сумма сделки не раскрывается. Компания осуществляет разработку строительных проектов, а также строительство жилых и нежилых зданий, инженерных коммуникаций, коммунальных объектов.

«ИстАгро Дон» занимается строительством в Липецкой области завода по переработке топинамбура и получению на его основе сиропа, обогащенного инулином.

«В результате сделки проект получил стратегического инвестора и новые перспективы развития», — прокомментировал продажу директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов.

По его словам, строительство завода «ИстАгро Дон» будет способствовать созданию в России новых компетенций в области агротехнологий, а также удовлетворению спроса на продукты, содержащие инулин, который ранее закрывался компаниями-импортерами.

Биофонд РВК приобрел долю в 2015 году. Инвесторы «ИстАгро Дона» долго не могли найти деньги на строительство завода в Данковском районе Липецкой области. Глава региона Валерий Фалеев в 2018 году говорил, что компания привлекала для строительства госкорпорацию «Ростех», но стороны не смогли договориться о долях в уставном капитале предприятия. По словам Фалеева, власти тогда не отказались от строительства завода, а «ИстАгро Дон» продолжил поиск инвесторов.

Авторы: Виктория Тютина, Гаяна Демурина
Теги: РВК, фонд, продажа, доля, стартап, сельское хозяйство
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