Сооснователь «Спортмастера» купил долю в стартапе у фонда РВК

Сооснователь «Спортмастера» купил долю в стартапе у фонда РВК

PBK продал 50% «ИстАгро Дона», производящего сироп из топинамбура, строительной компании «Тендеркон», связанной с сооснователем «Спортмастра» Дмитрием Дойхеным

Биофонд Российской венчурной компании (РВК) продал 50-процентную долю в компании «ИстАгро Дон». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Покупателем выступила компания «Тендеркон», которая аффилирована с инвестором Дмитрием Дойхеным, одним из основателей компании «Спортмастер». Сумма сделки не раскрывается. Компания осуществляет разработку строительных проектов, а также строительство жилых и нежилых зданий, инженерных коммуникаций, коммунальных объектов.

«ИстАгро Дон» занимается строительством в Липецкой области завода по переработке топинамбура и получению на его основе сиропа, обогащенного инулином.

«В результате сделки проект получил стратегического инвестора и новые перспективы развития», — прокомментировал продажу директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов.

По его словам, строительство завода «ИстАгро Дон» будет способствовать созданию в России новых компетенций в области агротехнологий, а также удовлетворению спроса на продукты, содержащие инулин, который ранее закрывался компаниями-импортерами.