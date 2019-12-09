Проезд по МЦД в Москве стал платным

Проезд по МЦД в Москве стал платным

На Московских центральных диаметрах закончилось тестирование систем, проезд по ним стал платным. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для совершения поездки нужно приложить к валидатору карты «Тройка», «Тройка-Стрелка» или социальную карту москвича.

Как уточнили в мэрии, накануне на всех станциях закрыли турникеты, чтобы проверить их на бесперебойность работы со всеми видами пересадок. Это сделано, чтобы избежать некорректных списаний.

В Twitter Центральной пригородной пассажирской компании уточняется, что турникеты и валидаторы на МЦД могут срабатывать до четырех секунд. Пассажиров просят подождать, если проход не открывается сразу.