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Политика ,  
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Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса

Сценарий по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании. Об этом сообщил премьер-министр Украины Александр Гончарук в эфире программы «ТСН.Тиждень» на канале «1+1».

«План «А» состоит в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем», — заявил украинский премьер-министр. По словам Гончарука, план предусматривает движение к миру, при этом Украина продолжит отстаивать свои национальные интересы.

Премьер-министр также отметил, что о «сдаче интересов», в частности, отказе от суверенитета или территориальной целостности, «не может идти речи».

Политика
СНБО принял основной сценарий реинтеграции Донбасса

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о принятии одного из сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного. По его словам, заседание собрал глава Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи в «нормандском формате». В конце ноября этого года Данилов заявлял, что СНБО подготовило пять вариантов реинтеграции региона.

Саммит «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) должен пройти 9 декабря этого года в Париже. На встрече будет обсуждаться вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, закон об особом статусе региона, срок действия которого истекает 31 декабря. Как сообщали СМИ, во время саммита в Париже Зеленский намерен предложить учредить в Донбассе «муниципальную стражу». Предполагается, что в нее должны войти представители ОБСЕ, самопровозглашенных республик, а также украинские нацгвардейцы.

Теги: Украина, Донбасс, Александр Гончарук
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