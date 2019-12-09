Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса

Сценарий по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании. Об этом сообщил премьер-министр Украины Александр Гончарук в эфире программы «ТСН.Тиждень» на канале «1+1».

«План «А» состоит в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем», — заявил украинский премьер-министр. По словам Гончарука, план предусматривает движение к миру, при этом Украина продолжит отстаивать свои национальные интересы.

Премьер-министр также отметил, что о «сдаче интересов», в частности, отказе от суверенитета или территориальной целостности, «не может идти речи».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о принятии одного из сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного. По его словам, заседание собрал глава Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи в «нормандском формате». В конце ноября этого года Данилов заявлял, что СНБО подготовило пять вариантов реинтеграции региона.