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В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству. Об этом пишет портал Tut.by.

Не согласованная с властями акция продолжается уже второй день подряд. Около 12:00 по местному времени (совпадает с московским) на Октябрьской площади в центре белорусской столицы собрались от 200 до 300 человек.

Люди держат в руках бело-красно-белые флаги — исторические национальные символы страны — и скандируют лозунги «Да здравствует Белоруссия» и «Независимость». К 13:00 количество участников возросло до 500, они приняли резолюцию против глубокой интеграции с Россией.

Затем демонстранты двинулись по проспекту Независимости в сторону цирка. Как пишет Tut.by, в эфире «Радио Свобода» белорусский оппозиционер Вячеслав Сивчик заявил, что колонна протестующих движется к посольству России. Сообщается, что около здания дипмиссии находятся автозаки и сотрудники правоохранительных органов.

«Да, около посольства собралась группа [демонстрантов]. Они что-то кричат», — сообщили РБК в пресс-службе посольства России.

Фотогалерея 
В Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией. Фоторепортаж

Акции протеста в Минске начались 7 декабря на фоне переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

Встреча президентов длилась более пяти часов. Сначала общение шло с участием делегаций, затем главы государств перешли к беседе тет-а-тет. По словам Лукашенко, он приехал для анализа Договора о Союзном государстве.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам встречи сообщил, что президентам удалось достичь прогресса по нескольким вопросам: регулированию нефтяного рынка, связи, сельскому хозяйству, таможне. Также он сообщил, что следующая встреча Путина и Лукашенко по «дорожным картам» интеграционного процесса пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Теги: Белоруссия, интеграция, Минск, протесты, новости РБК
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