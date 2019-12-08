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Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин назвал решение о заключении соглашения историческим. По его словам, оно отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, которые основываются на многовековых традициях «братской дружбы, культурной и духовной близости».

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Он высоко оценил достигнутый обеими странами процесс интеграции, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также реализацию научно-технических программ и гуманитарных проектов за счет союзного бюджета.

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Путин «выразил уверенность в дальнейшем продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего взаимодействия на всех направлениях», говорится в сообщении Кремля.

Подписание Договора о создании Союзного государства и Программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений интеграции состоялось 8 декабря 1999 года в Москве. Подписи под документом поставили первый президент России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

7 декабря в Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросам углубления интеграции. Они продлились более пяти часов. Лидеры двух государств договорились провести очередную встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге, на которой собираются обсудить «дорожные карты» по интеграции, вопросы по газу, а также крупные инвестиционные проекты.

Теги: Союзное государство, Белоруссия
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