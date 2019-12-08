Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин назвал решение о заключении соглашения историческим. По его словам, оно отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, которые основываются на многовековых традициях «братской дружбы, культурной и духовной близости».

Он высоко оценил достигнутый обеими странами процесс интеграции, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также реализацию научно-технических программ и гуманитарных проектов за счет союзного бюджета.